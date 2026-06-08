La pregunta de un joven emprendedor que desata el debate: "¿Cuánto le hace falta trabajar a un español para llegar a su primer millón?"

Jorge Branger critica que "entre cotizaciones y lo que te roba el Estado" un sueldo de 2.500 euros se te queda en 1.600 euros". Algo a lo que José Yélamo contesta tajante: "Los impuestos no son un robo".

"Es más probable que Irene Montero se afilie a Vox que un joven español hoy en día con los salarios que tenemos compre una vivienda", afirma el empresario Jorge Branger, que reflexiona en el plató de laSexta Xplica: "Vamos a suponer que cobra 2.500 euros al mes, entre cotizaciones y lo que te roba el Estado, se te queda en 1.600 euros". Y es que, preguntado por José Yélamo, por qué dice que el Estado roba, el emprendedor afirma que, "por definición, robar es cuando alguien te quita algo sin tu consentimiento".

"Pero los impuestos no son un robo, otra cosa es que en tu opinión se puedan gestionar de una manera o de otra", asegura, por su parte, el presentador de laSexta Xplica, que insiste que "los servicios públicos, las infraestructuras, los funcionarios..." no son un robo.

"El punto es que con 1.600 euros que te quedan al mes tendrías que trabajar 185 meses seguidos", se defiende Branger, que afirma que "hablamos de 15 años sin gastar nada y viviendo con tus padres, para comprarte un pisito".

"¿Cuánto le hace falta trabajar a un español para llegar a su primer millón?", pregunta el empresario en el plató, donde desata un debate con esta pregunta que define como "del millón". El joven explica calculadora en mano: "Es muy sencillo, un millón dividido entre 1600 euros de media, son 635 meses. Estamos hablando de que un joven español tendría que estar 52 años trabajando sin salir de casa para llegar a su primer millón".

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