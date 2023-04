José María Camarero criticó en laSexta Xplica que "en España hay muy poca vivienda social", y que "lo tenían que haber hecho los diferentes gobiernos". "Está bien que se construya vivienda social y que no se gestione a base de sorteos en plazas de toros, como se hacía antes, pero lo fundamental aquí es que la mayoría de los desahucios que se llevan a cabo en España son en el alquiler porque creo que se está apretando demasiado".

En este sentido, el periodista apostilló que "es verdad que a los propietarios les están subiendo las hipotecas y ellos tienen que subir el alquiler", pero lanzó una pregunta a Ana González Alonso, vicesecretaria de la Confederación de Asociaciones de Propietarios de Fincas: "¿Tú no crees que estáis apretando demasiado y que ese apretar puede provocar al final una burbuja que os puede estallar a vosotros?".

Así, Camarero recordó que ya ha "advertido en otras ocasiones que la burbuja les puede estallar a los propietarios", tras lo que Ana González respondió que en el tema de los desahucios, el propietario al que representa "no aprieta". "El desahucio se produce porque el inquilino no paga. Ese inquilino puede estar en una situación de vulnerabilidad y el Estado no le da cobijo, ¿y quién le paga al propietario esos dos años que tarda en echar a ese inquilino?", manifestó.