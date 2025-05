"Carteristas españoles": la campaña extranjera que acusa a Hacienda de robar a los beneficiarios de la 'ley Beckham'

Los abogados internacionales responsables de una polémica campaña que circula desde hace semanas en prensa extranjera han aterrizado en España para redoblar sus críticas contra la Agencia Tributaria. Bajo el eslogan "Spanish pickpockets operating in this area" (Carteristas españoles actúan en esta zona), el anuncio retrata a los inspectores de Hacienda como ladrones institucionales, una acusación directa y sin matices que ha generado indignación en ámbitos fiscales y políticos.

La campaña, lanzada por el bufete Amsterdam & Partners, se apoya en mensajes sensacionalistas como "explode, profiteer, discriminate" (explota, acapara y discrimina) para denunciar lo que, según ellos, es un acoso sistemático a extranjeros que se acogieron a los beneficios fiscales de la conocida 'ley Beckham'. En rueda de prensa celebrada en Madrid, el fundador del despacho, Robert Amsterdam, llegó a calificar a Hacienda como "una vergüenza para España" y sostuvo que "los inspectores vienen incentivados y motivados para sacarte el máximo dinero posible".

Los anuncios no han escatimado en provocaciones. Uno de ellos reza: "Time won’t be the only thing you waste moving to Spain" (El tiempo no será lo único que perderás al mudarte a España), insinuando que establecerse en el país supone también una pérdida económica inevitable.

Sin embargo, los datos desmienten estas afirmaciones. Según Carlos Cruzado, presidente del sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha), "esta publicidad engañosa respecto a que Hacienda ejerce un control exhaustivo sobre estos contribuyentes no es cierta". De los más de 37.000 extranjeros que se han beneficiado de la 'ley Beckham' en la última década, apenas el 0,5% ha sido objeto de inspección.

La ley, que permite tributar solo el 24% de los primeros 600.000 euros durante seis años —muy por debajo del 45% que pagan los españoles con rentas superiores a 60.000 euros—, fue diseñada precisamente para atraer talento internacional. Ahora, los mismos que se beneficiaron de estas condiciones buscan escudarse en una supuesta persecución fiscal para evitar rendir cuentas, según denuncian fuentes del Ministerio de Hacienda.

Aunque la campaña busca ganar visibilidad entre potenciales nuevos residentes fiscales, su tono beligerante, repleto de exageraciones y ataques de brocha gorda, ha tensado las relaciones entre el bufete y las autoridades españolas. Desde Hacienda no se descarta responder legalmente a lo que ya consideran un caso de difamación organizada.