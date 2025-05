La "calma tensa" con la que reciben a Apatrullando en el hotel okupa de San Blas, Madrid: "Así hacen plata ustedes, yo no"

"Justo lo que no quería que ocurriese: se está haciendo de noche", lamenta David Casasús, aterrorizado por tener que recorrer el complejo 'Aragón Suites', el hotel okupa de San Blas, sin la luz del día. "Nos están diciendo los vecinos que no vayamos", cuenta el reportero de Apatrullando. "Los últimos sucesos han ocurrido justo allí", dice refiriéndose a los tres asesinatos en tres meses que se han perpetrado en este lugar.

Algunas de las personas que viven allí se tapan al ver llegar a las cámaras. "Soy de laSexta, de Apatrullando. ¿Podemos entrar o no?", pregunta el periodista. "Si no andan grabando en nuestra zona, sí", le avisan desde un balcón. "Ya habéis visto, hay gente controlando el acceso", destaca Casasús.

Tan solo recorren algunos metros dentro del edificio cuando varias personas les gritan desde diferentes puntos de los pasillos para que no les graben. "No grabamos, no se enfaden", aclara él. "¿Qué es lo que andan tramando con esto?", pregunta un hombre. "Con ese vídeo hacen plata ustedes y yo, no. Se hace famoso su bolsillo y el mío, no", insiste.

"Se respira en todo momento una calma tensa. Esperemos que la situación se mantenga tranquila", dice mientras accede a otro edificio. Los techos están reventados, "probablemente para llevarse el cobre, los cables". Allí se encuentra con una vecina que le deja acceder al interior de la vivienda, pero pide que no le graben la cara. Lleva año y medio viviendo ahí. "Yo estaba en la calle y a mí me trajo la policía", cuenta.

El redactor encuentra en el interior del piso una especie de supermercado en el que venden cigarros, refrescos y comidas. "Nada de drogas, nada de eso", le aclaran. "Trato de sobrevivir", reivindica. No es la única tienda en el bloque. No hay ningún supermercado cerca.

Por los pasillos se encuentra con un menor jugando. "Es escandaloso que las autoridades permitan esto. Aquí hay niños viviendo en condiciones extremas", dice el periodista, alarmado.

"Yo acabé aquí como todos los demás, por la situación económica", afirma otro vecino. "Mira, la Policía ha echado a estos", señala. "A mí no me da miedo vivir aquí. Antes de vivir en Europa, he vivido un año entero en el bosque de Marruecos", le explica.

*Puedes ver el programa de Apatrullando: Madrid al completo en atresplayer.com.