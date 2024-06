La periodista Pilar Velasco fue tajante este sábado en laSexta Xplica al criticar la posición del Partido Popular (PP) ante el auge de la extrema derecha. Asimismo, aseguró que "hay que insistir aunque al PP le moleste", puesto que "no puede hacer como que no va con ellos". De hecho, consideró que en Génova se "tiene que armar un programa, un discurso y una confrontación a las marcas que le están quitando el sitio en uno países y obligándole a coaliciones en otros".

Respecto a esos países, Velasco se refiere a que "estamos viendo extremas derechas gobernar, no en países menores, sino en los países fundadores de la Unión Europa" como son Italia o Francia. Ante estos "signos de alarma y preocupación", Velasco insiste en que el fenómeno "ha mutado de manera que Trump puede volver a una segunda presidencia", sobre lo que "no podremos decir que no lo vimos venir".