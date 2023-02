Jesús Pérez-Triana, analista de seguridad y defensa, expresó en laSexta Xplica que es "aséptico" sobre que el globo derribado por EEUU "sea realmente un globo espía". "Un buque de la Armada estadounidense y la guarda costera lo van a intentar recoger y veremos", señaló, tras lo que destacó que "no parece un instrumento muy inteligente si se lanza para que lo empuje el viento".

En la misma línea, el analista de seguridad y defensa afirmó que "para obtener información precisa, un globo al que empuja la corriente, no parece lo más adecuado". "Además, la tecnología que tenemos hoy en día es de satélite, y sustituir eso por un globo que lo empuje el viento... pues a mí no me parece el aparato definitivo, pero se ha convertido en un escándalo", manifestó, al tiempo que recordó que "había una cumbre bilateral con China que se ha suspendido, el secretario de Estado de EEUU ha dicho que ya no va a visitar China enfadado".

Así, Pérez-Triana subrayó que "se puede pensar que alguien ha puesto esto en el centro de atención de los medios para tensar la situación", por lo que habría un interés propagandístico detrás. "Hemos convertido un globo aerostático de los que se lanzan en Tenerife todos los días. Es algo que se considera rutinario, y esa cosa se ha transformado en la súper arma de espionaje de China. Estamos hablando de un globo, que tiene una carga útil muy pequeña", concluyó.