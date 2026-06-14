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Tira de ironía

Un pensionista defiende a los jubilados: "Dicen que somos unos privilegiados; efectivamente, nos dejaban ir a la escuela hasta los diez años"

Enrique Cruz ha cargado contra aquellos que se quejan de que los jubilados tienen altas pensiones y les llaman "privilegiados" por ello.

Un pensionista defiende a los jubilados: "Dicen que somos unos privilegiados; efectivamente, nos dejaban ir a la escuela hasta los diez años"

Las pensiones han sido tema de debate en laSexta Xplica. Y, durante el mismo, se ha llegado a decir que los jubilados eran unos "privilegiados" por algunas de pensiones que reciben, algo que no ha gustado a Enrique Cruz.

"Dicen que los jubilados somos unos privilegiados y efectivamente. La generación que nacimos en los años 40-50-60 somos unos privilegiados porque nos permitían ir a la escuela desde los seis hasta los diez años en la escuela publica, donde se nos adoctrinaba con la formación del espíritu nacional y el catecismo de la Iglesia Católica", ha aseverado.

Además, ha añadido que a los diez años "tenías el privilegio de ponerte a trabajar para el emprendedor o empresario, que es el explotador de la época, que es el mismo que hay ahora".

"Te permitían aprender un oficio sin pagarte y tenías que darle las gracias", ha concluido.

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