Pedro J. Ramírez, periodista y director de 'El Español', ha asegurado en laSexta Noche que tiene "sentimientos encontrados" en relación a un hipotético indulto al expresidente andaluz José Antonio Griñan. "Comprendo la motivación humanitaria de un señor que ya está en el ocaso de su vida, que no hay riesgo de reincidencia y que personalmente no se ha embolsado dinero... No me opondría al indulto", ha declarado.

En cambio, considera el periodista, tendría que quedar muy claro que "es el perdón a un delincuente": "El indulto no sería crear una especie de nueva instancia que arregle un supuesto error del Tribunal Supremo", ha defendido durante una entrevista en el programa.