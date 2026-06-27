Patxi López, crítico con García-Page por sus palabras sobre el PSOE: "Ha exagerado para defender una posición que no comparto"

El socialista ha hablado con José Yélamo después de que García-Page afirmase que es "el peor momento en la historia del PSOE, algo con lo que López no está para nada de acuerdo.

José Yélamo ha preguntado a Patxi López si comparte la opinión de García-Page de que el "es el peor momento de la historia" del PSOE, a lo que el socialista ha respondido que "para nada". "Decir eso es que se ha vivido poco de la historia del partido, cosa que no es verdad para el caso de Page. Por lo tanto, ha exagerado para defender una posición que no comparto", ha expresado.

En este sentido, López ha reconocido que no le ha sorprendido la postura del presidente de Castilla-La Mancha, a lo que ha apostillado que le parece "muy bien" que lo haga "dentro" de un comité del partido. "Para los socialistas, el Comité Federal es el sitio del debate, de la reflexión y de la crítica; no tanto en la calle, sino ahí dentro", ha defendido.

"Sigo confiando en Zapatero"

Por otro lado, Patxi López se ha pronunciado con respecto a Zapatero, señalando que lo que ha compartido con él "ha sido mucho y muy intenso y es incompatible con algunas cosas que se dicen de él". "Por lo tanto, yo sigo confiando en José Luis y esperando que, como él mismo dijo, demuestre que no hay nada de eso", ha manifestado.

Por último, el portavoz del PSOE en el Congreso también se ha referido sobre la condena a Ábalos y ha declarado que en el partido acaran "las sentencias de los tribunales y los 24 años para Ábalos", a lo que ha añadido que lo que más le "sorprende es que el corruptor esté en la calle, no tenga que devolver el dinero y se haya convertido en el faro moral de alguna gente".

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