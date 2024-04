Este sábado asistíamos al enlace de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, quienes se dieron el 'sí, quiero' en la iglesia de San Francisco de Borja, en pleno barrio de Salamanca de Madrid; tras algo más de un año de relación.

Hasta allí acudió un reportero de laSexta Xplica, que mostró todo lo que no se vio del enlace, como la cantidad de curiosos que se agolparon a las puertas del templo para ver a los recién casados. Acudieron desde todos los puntos de España. "El alcalde ha elegido muy bien y ella también", dijo una de las mujeres que allí se encontraban.

También opinaron sobre los looks de los invitados. "La novia iba muy guapa, también Ayuso", decía un hombre entre risas. Sin embargo, el vestido nupcial también tuvo sus detractores, como esta joven, que no dudó en decir que Teresa Urquijo se había "pasado de clásica". "Se ha echado años encima", añadió en este vídeo, donde te dejamos todo lo que no se vio sobre la boda de Martínez-Almeida y Teresa Urquijo, además de la opinión de la calle sobre los looks.