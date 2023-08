"No sabemos lo que comemos porque no tenemos educación nutricional", sentenciaba el nutricionista Pablo Ojeda en laSexta Xplica. Este destacaba que comer es lo que más hacemos después de dormir pero "no tenemos conciencia".

Ojeda comentaba que no sabemos de qué tiene que estar hecho un buen pan o qué tipo de fermentación tiene que tener y ponía el foco en la necesidad de contar con un poquito más de información desde niños.

Gonzalo Bernardos da por sentado que pueden tomarle el pelo en muchos lados pero, según el economista, "no podemos saber de todo, todo no se puede saber en la escuela, hay que irlo aprendiendo", aunque José Yélamo destaca que algo tan esencial como la comida "no estaría de más que supiéramos un poquito más y que nos lo enseñaran en el colegio".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de los mejores momentos de la temporada de laSexta Xplica que el programa recordó durante el sábado 12 de agosto.