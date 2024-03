El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha defendido este sábado que "no hay ningún funcionario del Ministerio de Transportes que esté siendo investigado". Así ha querido zanjar las fotografías del subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, junto a Koldo García en el sumario del caso de las mascarillas. Asimismo, ha asegurado que este alto cargo ha "declarado como testigo": "Vamos a separar lo que son las cuestiones relativas a las involucradas en los supuestos hechos ilícitos y a los meros testigos".

"Yo hablé con el subsecretario y me dijo que con Koldo tenía una relación cercana porque ha estado varios años trabajando con Ábalos y que alguna vez ha quedado con él" en la marisquería La Chalana, ha detallado el ministro en una entrevista en laSexta Xplica. Además, ha añadido que él "participaba en una empresa para la que trabaja Koldo" que daba cursos gratuitos. "Me dice que fue una caña, un encuentro ajeno a la marcha del ministerio", ha agregado.

Preguntado sobre los documentos que supuestamente sacaron del Ministerio de Transportes para llevarlos a la marisquería a Ábalos a través del hermano de Koldo, Puente ha asegurado que "si este señor ha cometido algún hecho ilícito, tendrá que dar cuentas ante el juez". Además, Puente ha confirmado que el "hermano de Koldo sigue trabajando en el ministerio en una empresa que se llama Emfesa (dependiente de Adif), que se dedica a la recuperación de la vía" y que es personal de limpieza.

"He pedido un informe para ver qué podemos hacer", ha señalado y ha añadido que "no le puede despedir" porque trabaja en la brigada de la limpieza y "no ha cometido ningún hecho con el trabajo que tiene recomendado". "Más allá de este señor, no hay nadie involucrado desde el punto de vista activo penal en los hechos", ha agregado, y zanja: "Si hubiera razón para que en el futuro algún funcionario tuviera que ser cesado, lo haríamos".

Por eso, señala que el despido del subsecretario no es posible de momento porque es un funcionario: "El subsecretario no es responsable ni decide quién contrata, ni qué empresa para un determinado contrato".