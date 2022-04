"Mira Arkano, esta es la historia que te mando, de un periodista en naufragio cuando trata de copiarte rapeando. Yo en Albarracín tan feliz y me llama el jefe y me dice que esta noche viene Arkano, y una pieza de su vida rapeando. Y ahí me ves, qué revés, barba blanca 'freestyle' con dolor de pies. Yo soy cantautor, otro flow, otro mood, more smooth", empieza el rap que ha preparado un periodista de laSexta Noche para explicar quién es Arkano.

Así, se aportan datos sobre la vida del rapero, como que es de San Blas, o que con solo 15 años ganó la batalla de los gallos. "Un chavalín muy normal seguidor de un tal Nach", expresa el periodista, quien añade que a Arkano, quien ha sido campeón del mundo de freestyle, "le revienta el bullying y la homofobia". "Aquí dejo de hacer el capullo, se hizo lo que se pudo", acaba el original rap de laSexta Noche que puedes ver en este vídeo.