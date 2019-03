Revilla: "El juez Castro está a dos años de la jubilación y ya no tiene que hacer la pelota a nadie"

LA OPINIÓN DE REVILLA

Miguel Angel Revilla confiesa que no le ha sorprendido la imputación de la infanta Cristina. "Es algo totalmente coherente", dice el ex presidente cántabro. Con sólo investigar un poco al juez que lleva el Caso Nóos, el juez Castro, dice Revilla que se veía venir."El juez castro está a dos años de la jubilación y ya no tiene que hacer la pelota a nadie porque ya no quiere llegar a ningún sitio".