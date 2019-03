Revilla: "En el PP había un 'trincón' puesto por ellos y además lo toleraban"

Miguel Ángel Revilla fue presidente de Cantabria mientras Bárcenas era senador de la comunidad, pero el político asegura que no le conoce de nada. "Tendrán que hacer una reflexión los votantes, ¿cómo es posible que en una comunidad autónoma sea durante dos legislaturas, una persona sea la más votada sin que nadie le haya visto? Esta es la perversión de la política y vemos que la gente, en lugar de votar personas, vota siglas. Si te apellidas Bárcenas tienes garantizada la plaza independientemente de lo que hagas”, apunta Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, que ironiza: "Esta comunidad es una plaza segura para que encabezando la lista del PP, aunque lleves una vaca pinta, te salga elegida también".

La abogada Paloma Zorrilla considera que el 'Bárcenasgate' ha sido aprovechado por la oposición para cargar las tintas contra los populares. Zorrilla suaviza la importancia de los sobresueldos recordando que ‘en todas partes cuecen habas’, y señala otros casos de corrupción en la actualidad de la política como la financiación ilegal de UDC o los pagos irregulares en la Fundación Ideas que vinculan al PSOE.

"El caso Bárcenas tiene que aclararse y el Partido Popular es el primer interesado en que esto pase, pero es el señor Bárcenas quien debe llegar al final del asunto, el único partido que ha sido condenado por financiación ilegal ha sido el PSOE por el ‘caso Finesa’".

"Aquí hay dos problemas, está el problema de las cuentas del PP si es cierto lo de la contabilidad B, y en segundo lugar hay que hablar sobre las cuentas del señor Bárcenas, que también son escandalosas", opina la magistrada Garmiñe Burrun.

"La estrategia de silencio que está llevando el PP es absurda"

Paloma Zorrilla insiste en personalizar la corrupción fiscal en el extesorero popular, pero Jesús Maraña le contradice: "El señor Bárcenas no es un político que pasó por la calle Génova una mañana, es un señor que ha llevado la contabilidad del partido durante 25 años, lo nombró Rajoy cuando este ganó el Congreso de Valencia. El reducir esto a una cuestión personal es surrealista y es también es absurda la estrategia que está llevando el PP. La auditoría externa que se hará será sobre la contabilidad A, por lo tanto será una tomadura de pelo”, relfexiona Maraña.

En este punto interviene Rocío Aguirre, empresaria y hermana de la política popular Esperanza Aguirre: "Yo lo que creo es que este señor tiene que devolver todo el dinero, porque yo que soy una persona que pago mis impuestos, me da igual todo lo demás. Si el señor Bárcenas, los de los ERES, los Pujol y toda la gente que ha robado devuelve este dinero, la gente lo apreciaría muchísimo", y recalca "si son políticos no van a la cárcel, si son empresarios van a prisión pero no los políticos".

Revilla va un paso más allá: "Esto que ha ocurrido ha venido bien porque hasta hora los grandes discursos políticos parecía que hablaban para tontos. La gente se ha dado cuenta de que había un trincón y de que un partido detrás lo había puesto y lo toleraba".