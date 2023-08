El psiquiatra forense José Carlos Fuertes ha afirmado en laSexta Xplica que para él "es fundamental el informe psiquiátrico forense". "Yo esta persona no la tengo especialmente catalogada en ningún aspecto, pero sí desde luego creo que no es un psicópata, y que estamos ante un enigma que habrá que evaluar más pormenorizadamente", ha expresado Fuertes, quien cree "que hay que frenar y no comenzar con tantas certezas, porque es fácil acabar con dudas si se empieza así".

En este sentido, el psiquiatra forense se ha preguntado "el por qué de esta celeridad para cerrar el caso, cuando hay un plazo de 83 días". "Con lo que tenemos hasta ahora, lo fundamental es la confesión de la persona que supuestamente ha realizado el hecho. Luego vendrán peritos por la posibilidad que tienen las partes de ilustrar sus planteamientos con informes periciales", ha señalado.