Guillermo Fesser visitó en junio laSexta Noche, donde presentó su libro 'Marcelo' sobre uno de los barman más más míticos de Nueva York y repasó junto a José Yélamo y Verónica Sanz algunas curiosas imágenes de políticos españoles en bares, incluida la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por su opinión acerca del 'fenómeno Ayuso', el periodista se pronunciaba así: "El fenómeno 'libertad, pero cuando rascas no hay nada debajo' a mí no me gusta". Además, Fesser comparaba ese concepto de "libertad" con el que actualmente impera en Estados Unidos. "Este concepto de libertad pero sin programa a mí no me interesa", zanjaba. Puedes ver el momento en el vídeo.

(*) Este es uno de los mejores momentos de esta temporada de laSexta Noche, que se ha vuelto a emitir el sábado 13 de agosto.