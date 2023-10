Con el precio del aceite de oliva por las nubes, toca buscar alternativas para no arruinarnos a la hora de cocinar. Por ello, el nutricionista Pablo Ojeda asegura en laSexta Xplica por qué no hay que tener "tanto miedo" al aceite de girasoly ofrece algunos trucos prácticos para usarlo. Eso sí, siempre sin excesos.

El aceite de girasol, al igual que el aceite de orujo de oliva, es ideal para freír y para tostar. Por eso, añade el experto, "no hay que tenerle tanto miedo al aceite de girasol". Por ejemplo, "el alto oleico" es una buena opción porque "puedes darle un poco más de temperatura y, aun así, se mantenga".

"No es el aceite de oliva virgen extra, por supuesto, pero se puede usar en cocina", explica Ojeda. También da algunos trucos para hacer un buen uso de este aceite, y una de ellas es la mayonesa. Según el experto, esta "sirve porque el aceite de oliva es muy fuerte" y esta tiene un "sabor más neutro". No obstante, matiza: "Si quieres meterle oliva, vale, pero así no está mal".

En el vídeo que acompaña la noticia, puedes ver cómo preparar la mayonesa sin que se corte.