Llega el frío y con él también lo hace la aparición de los resfriados. ¿Tenemos claro qué es lo que debemos tomar en caso de padecerlo? Si tienes alguna duda, Boticaria García nos da en este vídeo una serie de consejos para tratar de combatirlo.

El primero de ellos ha sido aclarar si es preferible el uso de ibuprofeno o de paracetamol. Según ha explicado, pese a que no hay ninguna evidencia que señale que el ibuprofeno puede empeorar los síntomas de la Covid-19, en tiempos de pandemia es mejor usar el paracetamol, como ocurre con cualquier enfermedad vírica.

En cualquier caso, destaca que lo importante en caso de consumir ibuprofeno es utilizar el de 400 gramos, que tiene los mismos efectos para un dolor de cabeza que el de 600 gramos, que sin embargo puede ser peor para el estómago. Por eso, recuerda que el de 600 gramos debe utilizarse cuando haya prescripción médica. Otro medicamento que funciona bien contra el resfriado es el Frenadol.

También ha hablado de los complementos vitamínicos, recordando que no hay ninguno que vaya a prevenir una infección y que no tienen nada que no nos vayan a aportar los alimentos. Eso sí, "si comes mal, sí hay que acudir a ellos".

Para la congestión nasal, Boticaria García pide tener cuidado con los preparados con oximetazolina, cuyo funcionamiento es comprimir el el vaso sanguíneo para abrir espacio en la nariz permitiendo que entre mejor el aire. El problema es que cuando el vaso sanguíneo recupera su tamaño, podemos tener sensación de que el aire no entra y hacer un uso abusivo del producto. Es importante usarlo cada 12 horas y como máximo tres días.

Por último, para evitar resfriados en el colegio en una época en la que las aulas están con las ventanas abiertas para poder ventilar, muchos padres piden consejo sobre los parches de calor. Marián García recuerda que estos parches aportan calor, pero que no son más que eso: un parche.