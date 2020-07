El profesor de la Universidad Complutense y exministro Miguel Sebastián analiza la situación en la que se encuentra España en la lucha contra el coronavirus.

"Estamos en un mal modelo de gestión de la crisis"

Muy crítico, Sebastián asegura que "estamos en un mal modelo de gestión de la crisis sanitaria" porque "convivir con el virus no funciona". En este sentido, afirma que "lo han intentado otros países y no ha servido porque al final acaba habiendo rebrotes en un lado o en otro, se extienden y empieza a haber transmisión comunitaria".

Echando la vista atrás y recordando los peores momentos de la pandemia, el profesor sostiene que "ahora debemos estar como el pasado mes de febrero", aunque apunta que "desgraciadamente no hay una serie estadística larga para comparar en qué momento nos encontramos exactamente respecto a entonces".

"Vamos a una velocidad mucho más lenta"

Aunque Miguel Sebastián considera que "vamos a una velocidad mucho más lenta" y que "estamos lejos del infierno", lanza un aviso y pide no bajar la guardia: "Nadie nos asegura que dentro de un mes no podamos llegar a él".

"Las comunidades autónomas no están dando la talla"

Sobre la gestión de la pandemia, indica que "las comunidades autónomas no están dando la talla" y que "quizá nos precipitamos al renunciar al mando único, a la gestión estatal de esta crisis".

Además, denuncia que "la población no tiene claro lo que puede hacer y lo que no porque los mensajes son cambiantes" e impiden correctamente gestionar el riesgo: "Unos días te dicen que con el calor se baja, otros que si estás fuera no pasa nada, otros que con la mascarilla es suficiente...".

En contraposición con los modelos de Occidente, el profesor explica que "en Oriente están yendo a por el virus, buscan dónde está, confinan a una parte pequeña de la población y testean masivamente".

"Se va por detrás de la curva"

Sin embargo, Sebastián lamenta que en países como España "se espera a que ataque el virus y entonces se actúa, se va por detrás de la curva". En este sentido, considera que "tendríamos que ser mucho más proactivos" para aumentar así la eficacia de las medidas que permita combatir la COVID-19.