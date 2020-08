Antonio Maestre se ha pronunciado en laSexta Noche sobre la marcha del rey Juan Carlos I a Emiratos Árabes Unidos, un "régimen en el que se suceden crímenes contra los derechos humanos". Una decisión que, a su juicio, no deja en buen lugar a la figura de la monarquía.

"Es un régimen en el que se suceden muchos crímenes contra los derechos humanos y es lo que él ha elegido. Una monarquía absoluta que condena a las mujeres por adulterio a latigazos después de haber sido violadas", ha destacado el periodista y colaborador de 'La Marea' en el debate de laSexta Noche.

A juicio del periodista, este "es el mejor lugar para el rey emérito porque va a estar tranquilo, no para la monarquía". En este sentido, el periodista ha señalado que Juan Carlos I ha demostrado que "una vez que no está él, la monarquía no le importa tanto".

Asimismo, el escritor ha destacado en el programa que "ningún periodista va a perturbar la paz del rey emérito" en Árabes Unidos y ha recordado el caso de Ahmed Mansur, "un periodista al que torturaron por intentar hablar de la monarquía absoluta y del que, según Amnistía Internacional, no se sabe nada desde hace tres años" de este país.

Cabe recordar que la Casa Real informó el pasado 3 de agosto de que Juan Carlos I abandonaba España. En el comunicado el que anunciaron su marcha destacaron "la importancia histórica que representa el reinado" del monarca emérito, así como "los principios y valores sobre los que se asienta" la monarquía española.

Dos semanas después, tras varias especulaciones sobre su paradero, la Casa Real emitió otra misiva para informar de que Juan Carlos I se encontraba desde su marcha de Zarzuela en Emiratos Árabes Unidos.