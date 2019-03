Francisco Granados: "Desconozco desde dónde trabaja Sepúlveda"

Jesús Sepúlveda, el exmarido de la ministra Mato, está imputado por la trama Gürtel, por eso dimitió como alcalde de Pozuelo de Alarcón. No obstante, sigue recibiendo un sueldo del Partido Popular. Sepúlveda sigue trabajando para el partido desde casa, pero se desconoce que función desempeña. La oposición ya ha pedido al PP que deje de pagarle dada su condición de imputado.

Francisco Granados, senador del PP, afirma que no tiene información sobre el puesto que desempeña Sepúlveda. "Por mucho que os empeñeis el cónyuge no es responsable de las actuaciones delictivas del otro cónyuge". Granados sostiene que el matrimonio Sepúlveda-Mato no conviven juntos desde el año 2000.

El senador del PP señala que Sepúlveda es trabajador en nómina del Partido Popular desde hace 30 años. "Yo mismo le pedí a Sepúlveda que dimitiera cuando saltó el escándalo Gürtel, y quiero recordar que está imputado no condenado. Cualquier persona que esté imputada no tiene que ser despedida", ha explicado Granados.