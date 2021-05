"Las autoridades sanitarias han tenido un papel excesivo -en la pandemia-; no están en posesión de la verdad, lo diga quien lo diga". Es parte de la declaración de José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, durante su participación en la Comisión de Industria, Comercio y Turismo en el Congreso de los Diputados de la semana pasada.

En esa declaración, llamó "talibanes" a los expertos que han recomendado limitar los aforos en las terrazas, alegando que "está demostrado que prácticamente no hay contagios al aire libre".

Estas palabras han tenido respuesta por parte de los expertos de laSexta Noche. José Antonio López, epidemiólogo, asegura que "no tiene razón", achacando que su "sesgo psicológico" le hace ver "aquello que confirma tus expectativas previas". Además, referencia varios estudios que van en el sentido contrario de las palabras de Yzuel.

El epidemiólogo Quique Bassat, por su parte, invita a Yzuel a no opinar sobre el ámbito sanitario. "Me preocupa esta virtud que muchas personas se otorgan de opinar como si fueran epidemiólogos. Entiendo que esté enfadado, pero que no diga tonterías; hay evidencia científica muy sólida", zanja.