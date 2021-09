Las muertes por coronavirus no cesan en España a pesar del ritmo de vacunación. La edad media de los fallecimientos sigue siendo 80 años, según ha explicado el doctor Cesar Carballo el motivo reside en la variante Delta: "Que una variante sea más trasmisible es una de las peores cosas que nos puede pasar".

Tal y como ha explicado el doctor, con una variante como la de Wuhan la tasa de trasmisión es 2, es decir, cada persona que se contagia se lo trasmite a dos personas más, y la mortalidad ronda el 10%.

Sin embargo, la variante Delta, con una tasa de trasmisión mucho más alta, a pesar de que tuviera la misma mortalidad que el virus original, mataría a muchas más personas.

Así, los contagiados en cinco ciclos con el virus original serían 16, mientras que con la variante Delta se alcanzarían los 256. En el primer caso habría un muerto, en el segundo 25. "Eso es lo que está pasando, la variante Delta que es mucho más infecciosa lo que ha hecho es que nos ha causado una quinta ola", ha explicado.

Sin embargo, ha incidido Carballo, esto no es indicativo de que las vacunas no funcionen: "La vacuna ha aguantado y gracias a eso no hemos tenido un escenario peor que el de la primera ola", ha expresado.