Aunque el enjuague bucal es una herramienta muy importante en el cuidado de nuestros dientes, también podría ser un aliado frente al COVID. Así lo ha expuesto un grupo de investigadores de Valencia, y sobre esta cuestión ha hablado Boticaria García en laSexta Noche. "Estos y otros investigadores plantean que un colutorio, uno que tuviera concretamente cloruro de cetilpiridinio, podría actuar en los virus que tenemos en la boca, y sabemos que ómicron se replica bastante en la mucosa bucal", ha señalado Boticaria, que ha precisado: "Tenemos que mirar en la etiqueta que el enjuague que tenga cloruro de cetilpiridinio u otros compuestos que sean antisépticos".

"Funcionan como detergentes que se cargan la película del virus", ha añadido la experta, que sí ha querido matizar: "Esto, sobre el papel, está muy bien, pero ¿qué ocurre en la práctica? ¿Qué sabemos qué ocurrirá en el caso de una persona?". Así, ha expuesto un análisis clave en esta cuestión: "¿Qué podemos esperar del colutorio? Que una persona contagiada tenga menor carga viral y que, si habla, es menos probable que contagie". Pero ojo, que esto no valdría en todos los casos.

Así lo ha advertido Boticaria: "Una persona no contagiada no se va a contagiar menos por usar el colutorio, ni tampoco va a curarse, porque una vez el virus entra en la célula nos lleva a otro camino". A este respecto, ha añadido otras dudas inherentes: "No sabemos qué dosis sería y cuánto tiempo. Y ojo, porque igual que no hay que usar constantemente gel hidroalcohólico, usar el cloruro de cetilpiridinio podría cargarse de forma indiscriminada otras bacterias importantes". Por eso, ha pedido prudencia: "Ni la OMS ni ninguna autoridad sanitaria lo recomiendan".