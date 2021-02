Boticaria García ha dicho en laSexta Noche que espera que "de una vez por todas" entendamos que dos mascarillas no es sinónimo de mayor protección frente al coronavirus.

Así, ha decidido explicarlo mediante un ejemplo gráfico: "Empieza a llover y nos ponemos un jersey. Como eso no me protege mucho, me pongo otro jersey. Si sigue lloviendo, iré un poco más protegida, pero como el material no es bueno, me acabaré mojando exactamente igual", ha afirmado, comparando los jerseys con mascarillas que no protegen.

"Es decir, porque me ponga dos mascarillas que son dos trapos, puede que me ajuste un poco más, pero no es la mejor solución", ha expresado, a lo que ha añadido que, para ella, la mejor opción es "utilizar una sola gabardina con un material que es impermeable y que se me ajusta", que en el caso de las mascarillas sería "una sola que cumpla la norma y que se ajuste bien". "Como siempre, más calidad que cantidad", ha apostillado.