Antonio Maestre dijo en laSexta Noche que le parece un "ejemplo a seguir" que Casado, teniendo "indicios de que alguien de su partido tiene un caso de corrupción, lo investigue y acuse públicamente de corrupta a alguien que lo es en su partido". Sin embargo, señaló que "si al día siguiente dice que esto está finiquitado, el que tiene que dimitir es Pablo Casado porque si crees y has dicho públicamente que tu activo más importante junto Feijóo es una corrupta, y al día siguiente dices que esto está acabado, tienes que irte por la puerta, porque, según tú, has acusado falsamente de corrupción a alguien".

Para el periodista, "esto no acaba aquí". "Si esto acabase aquí, el que tendría que irse es Casado porque habría sido el que habría acusado a Ayuso de corrupción y se habría equivocado y se cierra expediente y solucionado, pero eso no es lo que ha ocurrido, y no es lo que va a ocurrir", manifestó, tras lo que afirmó que "se va a seguir investigando a Ayuso". "Esto es solo una parte de más cosas que van a salir, pero a Casado le han temblado las piernas porque salió un hombre en Galicia (Feijóo) diciendo que o se solucionaba esto, o se convoca un congreso extraordinario", apuntó Maestre.