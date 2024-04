Tras la concentración frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, que ha tenido lugar este sábado, Monrosi opina en laSexta Xplica que es "difícil que concluyamos otra cosa que no es la que hemos visto": "Estamos ante una situación política esperpéntica y un partido político desquiciado, y no lo digo como crítica, sino todo lo contrario. Creo que todos debemos empatizar con la situación personal que está atravesando Pedro Sánchez en el seno de su familia y es una situación sobre la que no tenemos ningún tipo de información, por lo que puede ocurrir cualquier cosa". "Yo creo que se debe mostrar respeto ante lo que esta ocurriendo", comenta el periodista.

Aunque también cree que hay que "empatizar con la situación que le ha quedado al PSOE por el paso que ha dado Sánchez de la noche a la mañana", teniendo en cuenta que hay unas elecciones en Cataluña a la vuelta de la esquina; ya que, "ahora mismo, no saben si tienen líder y si hay presidente del Gobierno".

Todo esto lleva a la gente a "ser pesimista" con la decisión que tomará Pedro Sánchez. De hecho, "el convencimiento general es que se va a marchar, entre otras cosas, porque nadie se imagina a estas alturas qué puede salir a decir que justifique que ha estado cinco días desaparecido de la presidencia y de la dirección del partido". "Y en qué situación política quedaría Sánchez después de esto", añade.

"Yo no descarto nada", asegura Monrosi, que afirma limitarse a "transmitir la información que recibe de la gente" con la que habla. "La sensación generalizada hoy es que no hay nadie en Ferraz capaz de apostar que Sánchez se quede", concluye su intervención, que puedes ver al completo en el vídeo principal de la noticia..