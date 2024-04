El analista político y CEO de Rebellious Words, Santiago Martínez-Vares , ha criticado este sábado el "comportamiento" del presidente del Gobierno , Pedro Sánchez, y lo ha tildado de "irresponsabilidad": "Me parece un ejercicio de irresponsabilidad y de vacío de poder".

Así lo ha señalado en el especial de laSexta Xplica a 48 horas de conocer la decisión del jefe del Ejecutivo. El analista ha denunciado que un presidente "no puede tomarse cinco días de asuntos propios sin contárselo, parece ser, a nadie, ni siquiera a su entorno". "Esto me parece un ejercicio de irresponsabilidad y vacío de poder", ha añadido.

Sobre si dimite o no, Martínez-Vares lo tiene claro: "Yo pienso que se queda porque es el presidente que más ha cambiado su opinión de los que conocemos". El analista ha recordado que ha cambiado su opinión sobre la ley de amnistía y se ha preguntado a qué Sánchez "nos creemos". "Por qué ahora hay que creérselo a pies juntillas", explica.

Martínez-Vares no pone en duda que Sánchez lo esté pasando mal, pero sí pone "en duda que ese sea el comportamiento de un presidente del Gobierno". "Porque si ha tomado la determinación de que no le interesa gobernar este país, no manda una carta a los ciudadanos. No hace un plebiscito, se va. La carta es la carta de Pedro a su coristas y los coristas han respondido", ha explicado, y ha añadido que así le han respondido fletando autobuses a Madrid, que no le parece una gran manifestación. "La democracia en España no está en peligro como está diciendo Sánchez", añade.