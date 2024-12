Mónica Pal, consultora financiera: "La gente trabajadora no entiende ni su nómina, ¿cómo va a entender de tipos?"

En su intervención, la joven ha puesto el foco en la educación a nivel financiero que hay en España: "Soy consultora y la gente que viene no sabe ni qué es la inflación".

Mónica Pal, consultora financiera, ha lanzado un contundente mensaje en su participación en el debate sobre los impuestos en laSexta Xplica. En sus palabras, ha apuntado a la educación financiera que hay en España y a las dificultades de la gente trabajadora para entender incluso su nómina.

"La clase trabajadora no entiende de tipos. Entiende que va al supermercado y el aceite le cuesta 10 euros la botella. No entienden ni su nómina, ¿cómo va a entender de tipos? Soy consultora financiera, y la gente que viene no sabe ni qué es la inflación", afirma.

Y habla sobre la presión fiscal: "Si aplicas un 20% sobre mil euros o sobre un millón no da la misma cantidad. Al que más le afecta es al que cobra 1.200 euros, y tiene que pagar 800 euros de alquiler. El IVA lo paga, ¿o está exento?"