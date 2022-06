Uno de los miembros del dispositivo que ha luchado contra las llamas en la Sierra de la Culebra, Zamora, denunció en laSexta Noche que "al inicio del incendio no había medios, cuando se había avisado de que podía ocurrir".

En este sentido, aclaró que aunque tanto él como sus compañeros se sientan bomberos forestales, no lo son. "Por la Junta de Castilla y León somos considerados peones en la extinción de incendios forestales. Esto conlleva que no tengamos ningún tipo de derecho", lamentó, al tiempo que subrayó que "nadie pone en duda que los médicos son necesarios" y, sin embargo, ellos tienen que "pelear por poder tener ese tipo de derechos en un futuro no muy lejano"

Además, el hombre explicó por qué habla con la cara tapada, con la voz distorsionada y sin revelar su identidad: "Muchos trabajamos solo tres meses y exponernos públicamente o incluso poder intentar negociar con empresas cuesta mucho, y tenemos miedo a que el año siguiente no nos vuelvan a contratar", confesó.