"Estuvieron 30 meses sin pagarme el alquiler", relata María Luisa, propietaria de un piso, en laSexta Xplica. "Yo entiendo a la gente, que no se puede comprar un piso, que está mal, lo entiendo. Pero lo que no pueden es tomarnos por un escudo social, porque yo también me he tirado 20 años de mi vida pagando mi piso", narra.

Para María Luisa, "la ley está fatal". "No se puede desahuciar a nadie", concluye. En su caso, su piso era su "única habitabilidad". "He tenido que estar durmiendo durante 30 meses, teniendo un piso, en casa de mis amigos. He hecho vigilia en la puerta de mi casa, durmiendo en un saco", explica en el programa. "¿Dónde están mis derechos?", se pregunta María Luisa.

"¿Le han okupado la casa?", le pregunta Gonzalo Bernardos. "Sí, me han okupado la casa durante 30 meses", responde con rotundidad. "Esto le puede pasar a cualquiera y esto no se lo deseo ni a mi peor enemigo", concluye.

Para Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE Business School el problema central es la "falta de oferta en la venta y el alquiler". "Tenemos que aceptar que vivir en el centro de una gran ciudad es muy caro y que no todo el mundo puede vivir en el mismo sitio", comenta en el programa.