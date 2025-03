María José critica la situación de la vivienda en España: "No puedo cambiar tres veces de piso en un año porque pierdo dinero"

Una joven que no consigue piso expone en LaSexta Xplica la realidad de los millennials: "Es frustrante, a veces piensas en abandonar y volver a casa".

María José Guillermo, una joven que no consigue piso, cuenta en LaSexta Xplica la frustración de su generación, los millenials: "Nos hemos formado mucho y estamos vendidos".

Antes vivía en Extremadura, pero tuvo que mudarse a Canyamelar, a media hora de Valencia capital, donde esperaba encontrar más oportunidades. Sin embargo, la búsqueda de vivienda ha sido una odisea. "Tuve que rogar para conseguir un alquiler de temporada de tres meses, porque las inmobiliarias me pedían entre 800 y 900 euros", lamenta.

Pagar 600 euros por una habitación compartida no le parece una solución. Tampoco la incertidumbre con la fianza: "Entiendo el miedo de los propietarios, pero no puede ser que siempre quede en el aire si te la devolverán la fianza o no".

Por último, advierte sobre la inestabilidad que supone esta situación: "No puedo cambiar de piso tres veces al año, porque pierdes esfuerzo y dinero. Es muy frustrante, a veces te planteas abandonar y volver a tu casa".