Jesús Soriano, camarero, habló del Salario Mínimo y señaló que los que lo cobran "sí que están notando una pequeña alegría", pero que "los que están a jornada completa cobrando más, les han bajado el neto de la base 100 o 150 euros".

Además, Soriano afirmó que "hay hosteleros que son buenos empresarios, y hacen las cosas como toca, pero también hay muchos empresarios que no hacen las cosas como toca" y les "vulneran muchísimos derechos". "Yo haría un llamamiento a Hacienda para que metiera mano ahí y se pusieran las pilas e hicieran algo", reclamó, al tiempo que criticó que "no hay casi inspecciones de Trabajo".

"Tengo compañeros que han estado hasta 18 años trabajando en hostelería y no han visto ni una inspección de Trabajo. Ahí Hacienda tiene que meter mano", subrayó, tras lo que defendió que "si una empresa no es viable, que cierre, pero que no se haga viable a costa de explotar a los trabajadores".