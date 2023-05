"¿Cuándo va a llegar esta nueva ley de familias que es insuficiente y de vergüenza lo que se ha aprobado?", pregunta contundente Laura Baena a las políticas que participaban el pasado sábado en laSexta Xplica. Sobre los permisos que contempla esta media, Baena añade que "ojalá tuviéramos hijos que enferman solo cuatro días al año".

Respecto a las políticas de conciliación, la fundadora del 'Club Malasmadres' afirma que "se está legislando solo desde una perspectiva, la femenina": "Son permisos para ausentar la mujer de su puesto laboral", expresa Baena, que defiende que "lo que hay que hacer es construir un mercado laboral flexible que permita que la mujer no tenga que renunciar".

"Tenemos un Congreso que tiene una composición compleja, que requiere muchos pactos, pero estoy convencida de que se acabará aprobando", contesta Enma López, del PSOE. Por su parte, Laura Baena le responde que, en el teléfono sobre conciliación de su asociación, "hemos ayudado a más de 10.000 mujeres que tienen dudas sobre conciliación y la duda que más nos llega es 'cuándo voy a poder disfrutar de mis permisos de ocho semanas'".

"No entiendo cómo nos ponemos la medalla y los medios de comunicación decimos que se ha aprobado y está bloqueada y todavía no ha llegado al Congreso", afirma la fundadora del 'Club Malasmadres' que, al escuchar los argumentos de la política socialista, sentencia: "Mejor no tener hijos".