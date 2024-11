Las lágrimas de desesperación de Ana, una vecina de Torrent (Valencia) que lo ha perdido todo: "No podemos tener paciencia cuando estamos en la calle"

"He perdido mi casa"

Ana es una vecina de Torrent, Valencia, que lo ha perdido todo tras la DANA del pasado 29 de octubre, día en el que el temporal arrasó varios municipios de la Comunidad Valenciana, también el suyo. Esto ha provocado que pierda todos sus bienes materiales, también su casa, y que esté viviendo en casa de su hija. "Estoy en la habitación de una de las niñas", dice sin poder contener las lágrimas.

Esta situación es insostenible, ya que viven seis en la misma vivienda, y desde el Ayuntamiento le derivan a los servicios sociales, quienes les han advertido de que ya está "todo el papeleo hecho" para que les ayuden a tener una casa.

Llevan un mes así, "sin asistentas sociales, ni Ayuntamientos, ni alcaldes", se queja Ana, que critica que nadie les esté "haciendo caso". "Todavía no tenemos ayudas y las asistentas nos dicen que tengamos paciencia porque ellas no saben nada. No podemos tener paciencia cuando estamos en la calle", dice tajante en el vídeo principal de la noticia.