El emotivo momento en el que un propietario ofrece una vivienda a una vecina de Torrent que lo perdió todo por la DANA

"Hasta que la administración cumpla con usted, yo con mi capital privado ponga a su disposición esas dos habitaciones", dijo el propietario. La mujer no pudo contener las lágrimas.

"Me ha conmovido su historia"

Emotivo momento el que se vivió en laSexta Xplica. Un propietario, en el programa que presenta José Yélamo, ofreció su piso de dos habitaciones de Catarroja a una afectada por la DANA de Valencia: "Me ha conmovido la historia de la señora de Torrent".

"Si me permiten, muy breve. Casi todos mis pisos están en la zona afectada de Valencia. A pesar de que soy un especulador, un rentista malo... esa historia me ha conmovido. Se me ha quedado un piso en Catarroja, con dos habitaciones", dijo el propietario.

Luego, su oferta: "Se lo puedo poner a su disposición durante un par de meses, hasta que la administración cumpla porque usted ha pagado impuestos durante toda su vida y espera que el Estado responda. Con mi capital privado, pongo a su disposición esas dos habitaciones".

Un ofrecimiento que no solo provocó los aplausos de todos los que estaban presentes en el programa, sino que hizo emocionarse a la afectada por la DANA hasta no poder contener las lágrimas.