Eulalia Corralero, fundadora del movimiento 'Las Kellys', no pudo evitar reaccionar tras escuchar hablar a Luis Castillo, presidente de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante (APHA), de estabilidad laboral en el sector hotelero. "Yo creo que el señor Luis y yo no debemos de vivir en el mismo país. Yo también tengo datos y los suyos no se corresponden para nada con los míos, y, sobre todo, con las vivencias que yo tengo. A mí siempre me gusta hablar desde mi experiencia", expresó la mujer, quien afirmó que en sector "no se tiene estabilidad", sino que son "trabajos estacionales".

En este sentido, la representante de 'Las Kellys' señaló que los fijos discontinuos, que son "los mayores", se están "jubilando" o les están "dejando con incapacidad, porque el trabajo ha sido tan fuerte" que las ha dejado "deterioradas, sobre todo, a las mujeres".

"Y esos datos que usted tiene de que hay muchísimas mujeres empresarias, para mí son totalmente desconocidos, y le aseguro que manejo datos. Hay muy pocas mujeres empresarias dentro del sector. Ojalá hubiera más", añadió Corralero, a lo que Castillo respondió que él no había dicho empresarias, sino mujeres "en puestos directivos", algo en lo que la 'kelly' tampoco estaba de acuerdo.

En este punto, el hotelero subrayó que "hoy en este país solo se puede ser fijo o fijo discontinuo", y aseguró que "hoy en los hoteles de Alicante, el 75% de los empleados son fijos total, y el 25% discontinuos". "Pues cuando quiera, contrastamos datos, porque me parece que sus fuentes no son muy fiables", dijo entonces la fundadora del movimiento 'Las Kellys', tras lo que Castillo le lanzó una pregunta: "¿Sabes lo más importante para un empresario? No tener que mandar a nadie cuatro meses al paro, y trabajamos en en desestacionalizar, porque lo peor que nos puede ocurrir es que se nos vaya un empleado". "Porque saben que no van a encontrar otro, porque les va a costar", concluyó entonces Eulalia Corralero.