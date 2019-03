Juan Verde: "La primera vez que escuché hablar a Obama sentí mariposas en el estómago"

El mejor momento de mi carrera fue la victoria del presidente Obama en 2008. La primera vez que le escuché hablar sentí mariposas en el estómago. Sabía que era un hito histórico, no sólo para EEUU, sino para el mundo entero. Haber visto al primer afroamericano llegar a la presidencia de EEUU fue algo de lo que me siento muy orgulloso.

Antes de unirse a Barack Obama, Juan Verde trabajó para su mayor rival, Hillary Clinton. "Fui uno de los 50 primeros empleados de Hillary, y pensé que ella era el tren que te pasa una vez en la vida. La verdad es que no vimos llegar a Obama, no supimos entender hasta qué punto había una verdadera sed de cambio en EEUU, y lo que proponíamos nosotros no era suficiente".

El asesor cree que en nuestro país "el sistema electoral es muy hermético y el fenómeno Obama no sería posible hoy por hoy". Aun así, espera que salgamos de la crisis "con un sistema electoral mucho más democrático, y por supuesto, más participativo".