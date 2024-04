En el último debate de laSexta Xplica, la relación trabajador-empresario ha sido uno de los temas a tratar, donde se enfrentaron las diferentes posturas. Y en esos enfrentamientos estuvo Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud, que quiso responder a un empresario que defendía la postura del empleador.

"Me gustaría ver a algunos empresarios que se ponen la chaqueta del trabajador llegar a final de mes con 1.000 euros. Y cuando no se te cumplen las condiciones laborales, cuando te ponen pagas extras que no te pagan o estar en las condiciones de precariedad en las que viven muchas personas jóvenes", ha explicado Baez.