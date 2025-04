Juan Antonio Báez desmonta a quienes dicen que "los jóvenes no se esfuerzan": "Hay un millón que estudian y trabajan a la vez"

Las palabras de Báez en defensa de los jóvenes provocaron aplausos en el plató de laSexta Xplica. El miembro de RUGE respondió a empresarios que dijeron que hay españoles que "tienen una mentalidad muy cómoda" y no se esfuerzan.

Juan Antonio Báez, miembro de RUGE, defendió en laSexta Xplica que "la cuestión de la desigualdad no es cuestión de edad, sino de clase". "Al final, cuando eres de clase baja y eres joven, te afecta el triple, al igual que cuando eres mujer de clase baja o migrante; pero si eres una persona joven que no eres de clase baja, no te va a afectar igual", expresó Báez.

Además, el portavoz de RUGE respondió a los empresarios que dicen que "si te esfuerzas, puedes": "Es totalmente falso; en España, tenemos el 36% de jóvenes que están sobrecualificados y encuentran trabajos precarios en sectores que tienen baja remuneración", lamentó el hombre, quien subrayó que "todas esas personas se han esforzado, por lo que no es una cuestión de esfuerzo".

En la misma línea, Juan Antonio Báez también reaccionó a las palabras de empresarios que defienden que los jóvenes "no se esfuerzan". "En España, tenemos un millón de jóvenes que estudian y trabajan a la vez, y ustedes les dicen que no se esfuerzan. De los jóvenes que se han emancipado, el 87% tienen que compartir piso porque no llegan a fin de mes, y esos jóvenes se esfuerzan. Tenemos a jóvenes en España que tienen hasta dos o tres trabajos a la vez para poder llegar a fin de mes", concluyó.