Un joven, sobre la propuesta de irse a vivir a la España vaciada: "Si no hay trabajo, ¿qué vas a hacer allí?"

La situación del mercado de la vivienda ha centrado el debate de esta semana en laSexta Xplica. Durante el mismo, el inversor inmobiliario Pau Antó ha propuesto marcharse lejos de las grandes ciudades para destensionar la vivienda, pero la propuesta no ha sido bien recibida.

Daniel Torrejón, un joven inquilino que vive en un piso de 24 metros cuadrados, ha cuestionado la idea: "Lo que dices está muy bien, pero el trabajo en España se concentra en las grandes ciudades. Yo mismo me iría a vivir a la España vaciada, pero si no hay trabajo, ¿qué haces allí? El trabajo está en los grandes núcleos urbanos o en las áreas metropolitanas. No me puedes decir que el objetivo es vivir a 300 kilómetros de tu casa cuando dónde vas a trabajar allí"