José Bono, sobre su reunión con Pablo Iglesias: "Mi casa siempre está abierta a gente decente"

AFIRMA QUE NO TUVO INTENCIÓN PARTIDISTA, SINO AMISTOSA

El socialista José Bono ha explicado en 'laSexta Noche' su reunión con Pablo Iglesias y José Luis Rodríguez Zapatero: "Hablar de reuniones secretas o conspirativas no es sensato desde mi punto de vista, no tenía ningún sentido orgánico ni de partido". En este sentido, ha dejado claro que "Pedro Sánchez supo de la reunión una semana después porque no había intención de ocultar nada", y no ha rehuido la propuesta del líder de Podemos para repetir la reunión: "Mi casa siempre está abierta a gente decente".