Joao Olivera contó en laSexta Xplica que tiene "dos trabajos". "Ahora se me acaba un contrato, y yo estaba vinculado al tope del IPC, pero ahora se me va a disparar", contó, tras lo que reaccionó a las palabras de Pedro Sánchez sobre que la economía "va como un cohete": "Mi economía va como un meteorito y, en cualquier momento, se estrella", lamentó el trabajador.

Así, Olivera dijo que no puede ni siquiera endeudarse. "No te dejan acceder a una vivienda, y para alquilar tienes que presentar nóminas, avales bancarios o un año por adelantado. Y si vas a una inmobiliaria, no te cobran una comisión, pero te cobran por otro lado", denunció, al tiempo que declaró que "en la sociedad no se refleja" la mejora de la economía.