Javier Medina, propietario de seis viviendas, explica su propuesta para reducir el precio del alquiler: "Eliminar los gobiernos"

Javier Medina, un propietario de seis viviendas, ha explicado en laSexta Xplica cuáles son sus propuestas para reducir el precio del alquiler. "La primera sería eliminar los gobiernos y eliminar el ITB a toda aquella persona que quiera acceder a una primera vivienda o para cualquier inversor inmobiliario que quiera destinar esa vivienda a vivienda habitual", ha expuesto.

Además, ha apuntado que otra de las propuestas es que se pase de la bonificación del 50% que había para los inversores inmobiliarios que destinan su vivienda a alquiler de larga duración al 100% para economizar esos costes. "El inquilino que no pague, me parece perfecto si el Estado no se quiere hacer cargo, pero que lo asuma el Estado", ha afirmado.

Para terminar, Medina ha añadido entre sus propuestas para solucionar la crisis de la vivienda penar con años de cárcel a aquel que asalte una propiedad: "Somos demasiado laxos en España con aquellos okupas que se meten en una vivienda. También hay que eliminar el IVA en reformas que se hagan en viviendas destinadas al alquiler".