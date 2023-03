Javier Díaz-Giménez, profesor de Economía en el IESE Business School, afirmó en laSexta Xplica que "los consumidores son los soberanos en una economía de mercado, y son los que deciden dónde compran". "Son los que deciden si quieren ir a una gran superficie o a un pequeño comercio, y si yo no voy a un pequeño comercio, la culpa la tiene el pequeño comercio, no la tengo yo, ni El Corte Inglés, ni los horarios comerciales", manifestó.

En este sentido, el profesor de Economía defendió que "la libertad de horarios comerciales es una libertad fundamental", y advirtió de que "no tenerla permite que unas personas prohíban a otras trabajar", lo que, a su juicio, "es un disparate absoluto".

"Si usted no quiere abrir su tienda, ciérrela, pero no puede prohibirme a mí no abrir la mía, si a mí me parece que tengo que hacerlo. De hecho, una de las cosas que hacen que yo pueda preferir el servicio que me ofrece una gran empresa es que este abierta a las horas a las que yo puedo comprar", reconoció el profesor de Economía, al tiempo que expresó que "afortunadamente, Madrid es un paraíso donde puedes comprar a cualquier hora del día y de la semana", y aseguró que "eso está favoreciendo al pequeño comercio".