Javier Díaz-Giménez, profesor de IESE Business School, habló en laSexta Xplica sobre la subida del salario mínimo y afirmó que "desligar el salario de la productividad no tiene ningún sentido". Una persona cuya productividad sea 1.000 euros y obligues a pagarle 1.100, no va a estar mucho tiempo empleada, lo diga el Banco de España, o lo diga quien lo diga, porque tú no vas a contratar a una persona y pagarle más de lo que está rindiendo, y esa no es la productividad de los empresarios, sino del trabajo", manifestó Díaz-Giménez.

Así, el profesor señaló que "lo que termina pasando es que le reducen las horas, que es lo que está ocurriendo". "Le bajan la jornada a 30 horas y le sumergen unas horas y le pagan lo mismo que antes. Eso es destruir o sumergir empleo", subrayó.

Además, Javier Díaz-Giménez añadió que "lo tercero que ocurre cuando sube el salario mínimo, es que dificultas la creación de nuevos puestos de trabajo, que eso es lo que importa". "¿Cuántos empleos estaríamos creando ahora con un Salario Mínimo Interprofesional?", se preguntó, tras lo que declaró que es "es economía elemental el que los salarios tienen que seguir a la productividad". "Y si no aumenta la productividad, vas a destruir empleo", concluyó.