Javier Díaz-Giménez, profesor del IESE Business School, habló en laSexta Xplica sobre los jóvenes españoles y señaló que "cada vez que hacemos un estudio comparativo, los estudiantes españoles salen en los puestos más bajos", a lo que añadió que "España es el país de la OCDE que tiene más fracaso escolar".

"De nuestros colegios e institutos salen muchos jóvenes que han decidido o no han sido capaces o no han podido o sus profesores no les han podido motivar, pero cuyo tiempo ya vale muy poco, y cuando eso lo juntas con un Salario Mínimo Interprofesional de 1.560 euros si tienes en cuenta todos los costes laborales, esos jóvenes se vuelven inempleables y van a serlo para el resto de su vida", declaró el profesor, tras lo que explicó, a su juicio, "las diferencias entre un universitario español y uno en EEUU".

"Yo he dado clase en los sitios. En EEUU, como no hay Salario Mínimo Interprofesional, y como no hay tantas rigideces como las que impone en España el Estatuto de los Trabajadores, casi todos los universitarios trabajan y todos viven emancipados. Además, se endeudan. Son muy pocos los graduados que terminan la carrera sin tener una deuda con el banco. El banco les presta porque sabe que esos universitarios van a encontrar un trabajo debidamente renumerado", expresó Díaz-Giménez quien dijo que, mientras "nosotros nos atascamos con el fracaso escolar y con una legislación laboral que impide y hace que nuestros jóvenes empiecen a trabajar mucho más tarde". "Muchos han salido de la Secundaria arruinando su vida", concluyó.