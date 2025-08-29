Javier, 30 años y dueño de ocho pisos, defiende la meritocracia: "Me voy a fundir todo y no voy a dejar herencia a mis hijos, sino inculcarles el trabajo"

En La Sexta, el empresario defiende la meritocracia como principio educativo y financiero: "Llevo a mi hijo de 3 años a la empresa, le hago barrer y le doy un euro, así le enseño que hay que trabajar para ganar dinero".

En el debate sobre la vivienda en laSexta Xplica, Javier Medina, empresario de 30 años y propietario de ocho pisos, ha soprendido con sus declaraciones. Ha asegurado que no ha recibido "ayuda" de sus padres para acceder a la vivienda: "Mis padres tienen su casa, y yo tengo más patrimonio que ellos. No es cierto que si tus padres no te pueden pagar la entrada no puedas acceder a una vivienda".

Sobre las herencias, Medina ha sorprendido con su postura: "Pienso fundírmelo, no dejarles herencia, y transmitirles en vida la importancia del trabajo". Como ejemplo, relató que suele llevar a su hijo de tres años a la empresa y le asigna tareas simbólicas: "Aunque sea barrer con la escoba, le hace gracia. Después le doy un euro y con ese euro va a la máquina a sacar un juguete".

Para Medina, el objetivo es enseñarle "el esfuerzo de trabajar para ganar dinero y luego invertirlo". Y ha añadido su particular lección financiera: "Si ese euro lo gasta, lo pierde y tiene que seguir trabajando; pero si lo invierte en un piso, lo alquila y no necesita seguir trabajando". Ha concluido defendiendo abiertamente la meritocracia como principio educativo y financiero.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de LaSexta Xplica.