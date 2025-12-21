Revilla señala el "gran problema" de Sánchez: "Se fía de los pelotas, no selecciona"

El expresidente de Cantabria ha hablado de su experiencia personal y señala que él para nombrar según que cargos "pedía hasta los antecedentes de los abuelos". "Les he mirado con lupa", afirma.

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica par hablar, entre otras cosas, del panorama político actual en España. Para señalar, además, el que a su juicio es "el gran problema de Pedro Sánchez".

"Se fía mucho de los pelotas. No selecciona. Cuando te sale un secretario de organización y te sale, nombras a otro y te sale también, y un tercero que a punto ha estado de nombrar y lo mismo... Dices, no si ya no están en el partido, pero qué ojeadores tienes tú", ha expuesto.

Y habla de su experiencia: "En el tiempo que he sido presidente de Cantabria no he tenido ni un caso de corrupción, y mira que hemos manejado todo el presupuesto de obras públicas que ha sido inmenso".

"Para nombrarles pedía hasta los antecedentes de los abuelos, de los padres y el qué se dice en el pueblo y en la escalera. Les he mirado con lupa. Pero cómo puedes dar un ministerio que maneja 2.000 millones a un tío al que no le conoces ni el ADN. Hay cosas sospechosas", ha insistido.

En ese sentido, ha mencionado al que para él es "la esperanza del PSOE": "No veo a una persona de ese nivel, trabajador y joven. Es Adrián Barbón, el presidente de Asturias. Si es amigo mío es que es buena persona".

